Терэнс Мэнн: «В регулярном чемпионате «Юта» просто звери»

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Форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн во время общения в интернете отметил обидную для «Юты» особенность.

По словам Мэнна, «Джаз» проявляют лучшие качества только в регулярных чемпионатах.

«Не припомню даже, чтобы я когда-нибудь выигрывал матч регулярного чемпионата в Юте.  В регулярном чемпионате эти парни просто звери», – сказал Мэнн.

В минувшем сезоне «Юта» с результатом 52-20 стала 1-й по итогам регулярки, а в плей-офф вылетела во втором раунде.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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