Джеймс Эннис заключил контракт с «Хапоэлем Хайфа»

Свободный агент (31 год, 198 см) заключил выгодный контракт с израильским клубом , сообщает Hoops Rumors. Американский форвард отправится за границу впервые с сезона-2013/14.

Эннис, выступавший в этом сезоне за «Нетс», «Клипперс» и «Наггетс», планирует оставить дверь открытой для возможного возвращения в НБА.

Эннис был выбран под 50-м номером на драфте 2013 года. На счету форварда 395 матчей с показателями 6,7 очка и 3,3 подбора в среднем за встречу.

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