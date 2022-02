Бывший игрок НБА Ройс Уайт баллотируется в Конгресс США от 5-го округа Миннесоты.

Баскетболист намерен сместить Ильхан Омар, которую он называет «глобалисткой». В 2016 году Омар была избрана членом Палаты представителей штата Миннесота, став первой из числа американцев сомалийского происхождения, кто был избран в состав законодательного органа США.

Уайт является постоянным гостем онлайн-шоу бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона. В прошлом году Бэннон был арестован по обвинению в неуважении к американскому конгрессу за отказ в даче показаний по делу о штурме Капитолия.

Уайт живет с тревожным расстройством. По мнению экс-баскетболиста, его попытки привлечь внимание к проблемам психического здоровья привели к тому, что ему не дали заиграть в НБА.

Уайт принял участие лишь в 3 матчах НБА.

Today I’m officially announcing that I will be running for Congress in MN-CD5 against Ilhan Omar. It’s time to clean house. God Bless America! The Fight Continues… #Godspeed pic.twitter.com/Wx3GLZ8AcY