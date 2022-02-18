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    Патрик Миллс: «Нетс» очень голодны. После перерыва на Матч звезд мы заиграем на другом уровне»

    Теги Бруклин НБА Патрик Миллс Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Патрик Миллс заявил, что у испытывающей трудности команды есть большое желание исправить положение.

    В четверг «Нетс» дома уступили «Уизардс» – 103:117.

    «Нетс» очень голодны, очень. Наша раздевалка сейчас сильна как никогда в этом сезоне.

    После перерыва на Матч звезд к нам вернутся травмированные и мы заиграем на другом уровне», – пообещал Миллс.

    «Бруклин» занимает 8-е место на Востоке (31-28).

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