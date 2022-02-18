Патрик Миллс: «Нетс» очень голодны. После перерыва на Матч звезд мы заиграем на другом уровне»

Разыгрывающий заявил, что у испытывающей трудности команды есть большое желание исправить положение.

В четверг «Нетс» дома уступили «Уизардс» – 103:117.

«Нетс» очень голодны, очень. Наша раздевалка сейчас сильна как никогда в этом сезоне.

После перерыва на Матч звезд к нам вернутся травмированные и мы заиграем на другом уровне», – пообещал Миллс.

«Бруклин» занимает 8-е место на Востоке (31-28).

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство