Ларса Пиппен – о браке со Скотти Пиппеном: «Если он не добивался своего, он наказывал меня. Он как «Каратель»

Бывшая супруга Скотти Пиппена, Ларса Пиппен, в недавнем выпуске телесериала «Настоящие домохозяйки Майами» рассказала о своем браке с легендой НБА.
«Я получила психологическую травму. Если он не добивался своего, то наказывал меня. Он как «Каратель».
Это последний инструмент контроля надо мной и детьми с его стороны. Он наказывал меня только за то, что я заставляла его продать дом», – рассказала Ларса.
Скотти и Ларса, у которых четверо детей, впервые поженились в 1997 году и завершили развод в конце прошлого года после трехлетней разлуки.
«Он использует все методы, чтобы дать мне знать, что он все еще главный, потому что я делаю то, что делает меня счастливой.
Я встречаюсь с кем-то моложе меня, и это делает меня счастливой? Я делаю это. Думаю, что все дело в ревности. Ревность – это главная проблема», – добавила Ларса.
Напомним, что 47-летняя Ларса Пиппен встречалась в женатым игроком «Миннесоты» Маликом Бизли, которому 25 лет.
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