Шарунас Ясикявичюс перед Эль-Класико: «Реал» — одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от гостевого матча против «Реала» в рамках .

«Это новая история, все начинается с нуля. Нам нужно контролировать эмоции, быть командой и делать свое дело. Мы не должны уступать ни в чем. Мне кажется, что я каждый раз повторяю одно и то же перед такими матчами, но нужно сделать все правильно, если хотим выиграть.

— одна из лучших команд в Европе. У нас есть все данные по прошлым матчам против них, но как я уже сказал, это новая игра. Они будут очень мотивированы с самого начала, и мы должны это осознавать», – сказал Ясикявичюс.

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