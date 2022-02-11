Шарунас Ясикявичюс: «Обрадович до боли честен с игроками, Паскуаль невероятен с точки зрения тактики»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс рассказал о методах работы двух выдающихся тренеров, под руководством которых он выступал – и .

«Обрадович время от времени отпускал шутки или заводил частные беседы. Личная сторона отношений с игроками очень важна, и кажется, что она становится все более важной.

Обрадович строил очень четные отношения с игроками. Он никогда не станет ничего приукрашивать. Если вы не выполняете свою работу, вы об этом услышите. Честность иногда бывает болезненной, но так тому и быть.

Паскуаль невероятен с точки зрения тактики. Он готовится к каждому матчу. Он научил меня, что можно очень по-разному готовиться к игре, чтобы вывести соперника из равновесия.

Он доказывал, что может радикально все менять от игры к игре. Тактические схемы, как задействовать каждого игрока, как воспринимать один матч как целый другой мир. А когда матч заканчивается, вы забываете о нем и переходите к следующему. Я считаю, что он один из лучших, и я многому у него научился», – рассказал Ясикявичюс.

«В Советском Союзе существовала только одна версия мировых событий – та, что соответствовала пропаганде». Шарунас Ясикявичюс вступил в конфликт с СССР еще до рождения

Шарунас Ясикявичюс – тренер, у которого (пока) не видно потолка. Он может изменить парадигму европейского и постсоветского баскетбола