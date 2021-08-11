Кеннет Фарид перейдет из «Леонес де Понсе» в ЦСКА

Бывший игрок НБА Кеннет Фарид (31 год, 203 см) перейдет из «Леонес де Понсе» в .

Об этом сообщается на официальной странице пуэрториканского клуба в Фэйсбуке.

Фарид провел в НБА 8 сезонов, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. Последний раз тяжелый форвард выступал в лиге в сезоне-2018/19, когда представлял «Хьюстон» и «Бруклин».

Прошедшим летом свободный агент выступил в Летней лиге Лас-Вегаса в составе «Портленда». Он также побывал на просмотре в нескольких клубах, включая «Лейкерс».

В начале октября чемпион мира 2014 года в составе сборной США подписал контракт с «Леонес де Понсе». В соглашении была прописана опция выхода на случай предложения от клубов НБА, Евролиги и китайской лиги.

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