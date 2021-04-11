Кевин Дюрэнт вложился в компанию CoinBase, стоившую 1,6 млрд долларов. Сегодня ее оценили в 100 млрд

Форвард , активно инвестирующий средства в стартапы Кремниевой долины, сегодня получил хорошие новости об одном из своих вложений.

14 апреля на фондовом рынке NASDAQ стартовали торги ценными бумагами криптовалютной биржи. Платформа обмена криптовалютой CoinBase прошла IPO, став публичной компанией, и теперь оценивается в 100 млрд долларов.

Несколько лет назад Дюрэнт вложил в эту компанию деньги вместе со своим бизнес-партнером, ветераном музыкальной индустрии и другом рэпера Jay-Z Ричем Клейманом.

Тогда стоимость CoinBase оценивалась в 1,6 млрд долларов. Таким образом, Дюрэнт увеличил вложенные средства в 62,5 раза.

Точная сумма вложений баскетболиста в CoinBase не озвучивалась. Дюрэнт сообщал, что вложил около 1 млн долларов в несколько компаний, среди которых были CoinBase, приложение для инвестиций Acorns, облачный стартап Rubrik, байк-шеринг LimeBike и сервис доставки Postmates.

Отметим, что к завершению профессиональной карьеры в баскетболе 32-летний Дюрэнт заработает более 500 млн долларов только за счет контрактов с клубами и спонсорских соглашений. Кевин заявлял, что планирует купить клуб НБА по окончании карьеры.

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