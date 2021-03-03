Евролига. «Зенит» – «Маккаби», «Химки» в гостях у «Олимпиакоса» и другие матчи

В пятницу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает израильский «Маккаби Тель-Авив». Для продолжения борьбы за попадание в плей-офф сине-бело-голубым необходимо выиграть матч.
Подмосковные «Химки» в гостях встречаются с греческим «Олимпиакосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «СК Юбилейный»
- Зенит
- Холлинз (11), Понитка (8), Блэк (6), Томас (5), Пангос (3) – старт; Пойтресс (4), Бэрон (3), Хвостов (2), Риверс (2), Фридзон (0), Зубков (0).
- Дата проведения
- 9 апреля, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Спанулис (0), Дженкинс (0), Харалабопулос (0), Везенков (0), Эллис (0).
- Дата проведения
- 9 апреля, 21.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Барселона Испания – 24-9, ЦСКА Россия – 23-10, Анадолу Эфес Турция – 22-11, Милан Италия – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 20-14, Фенербахче Турция – 20-14, Валенсия Испания – 19-15, Зенит Россия – 18-14, Баскония Испания – 18-16, Жальгирис Литва – 17-17, Олимпиакос Греция – 15-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-19, Виллербан Франция – 13-21, Альба Германия – 12-22, Панатинаикос Греция – 11-21, Црвена Звезда Сербия – 10-24, Химки Россия – 4-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.