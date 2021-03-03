Евролига. «Зенит» – «Маккаби», «Химки» в гостях у «Олимпиакоса» и другие матчи

В пятницу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает израильский . Для продолжения борьбы за попадание в плей-офф сине-бело-голубым необходимо выиграть матч.

Подмосковные «Химки» в гостях встречаются с греческим «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 24-9, ЦСКА Россия – 23-10, Анадолу Эфес Турция – 22-11, Милан Италия – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 20-14, Фенербахче Турция – 20-14, Валенсия Испания – 19-15, Зенит Россия – 18-14, Баскония Испания – 18-16, Жальгирис Литва – 17-17, Олимпиакос Греция – 15-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-19, Виллербан Франция – 13-21, Альба Германия – 12-22, Панатинаикос Греция – 11-21, Црвена Звезда Сербия – 10-24, Химки Россия – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

13 лучших русских баскетболистов в этом году. Кто есть кто