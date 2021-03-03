Евролига. «Зенит» – «Маккаби», «Химки» в гостях у «Олимпиакоса» и другие матчи

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В пятницу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает израильский «Маккаби Тель-Авив». Для продолжения борьбы за попадание в плей-офф сине-бело-голубым необходимо выиграть матч.

Подмосковные «Химки» в гостях встречаются с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Маккаби Плейтика Израиль 48:39 (3 четверть)
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча
Зенит
Холлинз (11), Понитка (8), Блэк (6), Томас (5), Пангос (3) – старт; Пойтресс (4), Бэрон (3), Хвостов (2), Риверс (2), Фридзон (0), Зубков (0).
Маккаби Плейтика
Блайзер (7), Уилбекин (4), ДиБартоломео (2), Бендер (2), Жижич (0) – старт; Дорси (7), Брайант (7), Хантер (3), Клайн (3), Джонс (2).

Олимпиакос Греция  –  Химки Россия 4:7 (1 четверть)
Дата проведения
9 апреля, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Спанулис (0), Дженкинс (0), Харалабопулос (0), Везенков (0), Эллис (0).
Химки
Зайцев (0), Вяльцев (0), Карасев (0), Моня (0), Шарапов (0).

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
9 апреля, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 24-9, ЦСКА Россия – 23-10, Анадолу Эфес Турция – 22-11, Милан Италия – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 20-14, Фенербахче Турция – 20-14, Валенсия Испания – 19-15, Зенит Россия – 18-14, Баскония Испания – 18-16, Жальгирис Литва – 17-17, Олимпиакос Греция – 15-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-19, Виллербан Франция – 13-21, Альба Германия – 12-22, Панатинаикос Греция – 11-21, Црвена Звезда Сербия – 10-24, Химки Россия – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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