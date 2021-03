Андре Драммонд официально стал игроком «Лейкерс»

официально объявили о подписании соглашения с центровым (27 лет, 208 см).

Драммонд в воскресенье стал свободным агентом после того, как в пятницу «Кливленд» выкупил его контракт.

«Нам очень повезло, что на данном этапе нашего пути к защите титула чемпиона в наш основной состав добавлен игрок такого уровня и величины», – сказал генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

27-летний Драммонд набирал в среднем 17,5 очка, 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,2 блок-шота и 1,6 перехвата в 25 играх за в этом сезоне.

Олдридж покидает «Сан-Антонио» ради «Бруклина». Он хотел заменить Данкана, а стал толстым ролевиком

Дедлайн на обмены вылился в фарс: «Рокетс» растерялись, «Клипперс» увидели спасителя в Рондо, «Торонто» никому не отдал Лаури

Кто из новобранцев поможет фаворитам больше остальных?

OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h