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    Андре Драммонд официально стал игроком «Лейкерс»

    Теги переходы Кливленд Лейкерс НБА Андре Драммонд Баскетбол

    «Лейкерс» официально объявили о подписании соглашения с центровым Андре Драммондом (27 лет, 208 см).

    Драммонд в воскресенье стал свободным агентом после того, как в пятницу «Кливленд» выкупил его контракт.

    «Нам очень повезло, что на данном этапе нашего пути к защите титула чемпиона НБА в наш основной состав добавлен игрок такого уровня и величины», – сказал генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

    27-летний Драммонд набирал в среднем 17,5 очка, 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,2 блок-шота и 1,6 перехвата в 25 играх за «Кливленд» в этом сезоне.

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