Капитан сборной России Воронцевич перешел в «Нижний Новгород»

Теги переходы Андрей Воронцевич сборная России Нижний Новгород Единая лига ВТБ Лига чемпионов Баскетбол

Капитан сборной России Андрей Воронцевич (33 года, 207 см) стал игроком «Нижнего Новгорода».

Стороны официально подписали контракт до конца сезона-2020/21. 

До настоящего момента тяжелый форвард проводил сезон вне клубной системы и выступал только за сборную России. Его статистика в четырех матчах отборочного турнира ЧЕ-2022 составила 11,8 очка (53,8% 2-очковых и 40% 3-очковых), 7,5 подбора, 3,5 передачи и 16,5 балла за эффективность действий. 

Воронцевич провел в составе ЦСКА 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала Единой лиги ВТБ 2015 года. Форвард занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных матчей (696), третье по количеству очков (4169) и второе по подборам (2416).

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