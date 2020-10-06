Капитан сборной России Воронцевич перешел в «Нижний Новгород»

Капитан сборной России Андрей Воронцевич (33 года, 207 см) стал игроком «Нижнего Новгорода».

Стороны официально подписали контракт до конца сезона-2020/21.

До настоящего момента тяжелый форвард проводил сезон вне клубной системы и выступал только за сборную России. Его статистика в четырех матчах отборочного турнира ЧЕ-2022 составила 11,8 очка (53,8% 2-очковых и 40% 3-очковых), 7,5 подбора, 3,5 передачи и 16,5 балла за эффективность действий.

Воронцевич провел в составе ЦСКА 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала Единой лиги ВТБ 2015 года. Форвард занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных матчей (696), третье по количеству очков (4169) и второе по подборам (2416).

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