Юнас Жеребко: «Химки» должны мне миллионы крон. Клуб повел себя очень некрасиво»

Тяжелый форвард в интервью шведскому изданию Aftonbladet рассказал о причинах расставания с подмосковными «Химками».

23 января клуб объявил о расторжении контракта с Жеребко в связи с обстоятельствами в личной жизни спортсмена. Сам 33-летний игрок заявил, что ситуация с его уходом была более сложной.

«К моему расставанию с «Химками» привел целый комплекс причин.

На протяжении нескольких месяцев я не виделся со своей семьей, поэтому в декабре я попросил клуб, чтобы мне позволили отлучиться на некоторое время. Мне дали такое разрешение.

Я готовился вернуться обратно 4 января, но за день до этой даты я получил известие от своего агента – он написал, что я могу остаться дома. Тренер команды сказал, что мне необязательно возвращаться в «Химки».

После этого мне было не очень трудно принять решение – я остался дома. Потом начались проблемы с выплатой денег по контракту и другие похожие вещи. Это не то отношение, к которому я привык.

Клуб по-прежнему должен мне денег, речь идет о миллионах крон (1 шведская крона стоит около 9 рублей – прим. Sports.ru). «Химки» повели себя очень некрасиво, но мой агент об этом позаботится.

Сейчас эта проблема не занимает мою голову, я сосредоточен на выступлении за сборную Швеции», – отметил Жеребко.

В текущем сезоне Евролиги Юнас успел провести 15 матчей за «Химки», в которых набирал 11,5 очка и 5,5 подбора с реализацией трехочковых 40,4%. Российская команда замыкает таблицу Евролиги с 2 победами в 23 играх.

Жеребко выступал за подмосковный клуб с 2019 года.

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