НБА. «Милуоки» разгромил «Индиану», «Даллас» одолел «Новый Орлеан» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Милуоки» Адетокумбо на своей площадке крупно обыграл «Индиану». «Новый Орлеан» играет в гостях с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов), Бледсоу (16 + 7 передач), Мэттьюз (15), Б. Лопес (3) – старт; Дивинченцо (19 + 7 подборов), Р. Лопес (7), Коннотон (4), Марв. Уильямс (4), Браун (2), Мэйсон (0), Т. Адетокумбо (0).
- Индиана
- Уоррен (18), Сабонис (15 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Тернер (7), А. Холидэй (5), Брогдон (4) – старт; Макдермотт (16), Макконнелл (14 + 6 передач), Битадзе (9), Самнер (4), Сэмпсон (4), Дж. Холидэй (4), Джонсон (0), Лиф (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Робинсон (27), Батлер (12 + 7 подборов + 8 передач), Адебайо (10 + 7 подборов), Нанн (9), Джонс (9) – старт; Драгич (25 + 9 передач), Олиник (16), Игудала (5), Краудер (3 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Вуд (29 + 10 подборов + 6 потерь), Найт (18 + 7 передач), Михайлюк (13), Хенсон (10), Снелл (5 + 6 передач) – старт; Макрэй (15), Гэллоуэй (9), Макер (5), Думбуя (3), Томас (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (41 + 6 передач), Лав (26 + 14 подборов), Нэнс (19 + 15 подборов), Осман (13), Деллаведова (0) – старт; Жижич (4), Уэйд (2), Портер (1).
- Бостон
- Тейтум (32 + 9 подборов + 6 передач), Смарт (18), Г. Уильямс (8), Уонамейкер (6), Тайс (5) – старт; Оджелей (22), Кантер (10 + 11 подборов), Р. Уильямс (6), Уотерс (5), Грин (0), Лэнгфорд (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Принс (15), Леверт (14 + 6 передач), Харрис (13 + 8 подборов), Аллен (6 + 9 подборов), Динуидди (4) – старт; Чиозза (14), Луваву-Кабарро (8), Чендлер (2), Джордан (2), Куруц (1), Пинсон (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (32 + 11 подборов), Пэйтон (20 + 7 подборов + 9 передач), Барретт (14), Харклесс (2), Гибсон (2) – старт; Портис (21), Ниликина (4), Буллок (4), Эллингтон (3), Нокс (2).
- Дата проведения
- 5 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Бизли (24), Расселл (19 + 6 потерь), Рид (16 + 11 подборов), Эрнангомес (12 + 7 подборов), Окоги (5) – старт; Калвер (13), Маклафлин (10 + 7 передач), Джонсон (8), Мартин (6), Лэйман (2).
- Дата проведения
- 5 марта, 05.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Порзингис (34 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Дончич (30 + 17 подборов + 10 передач + 7 потерь), Хардуэй (18), Клебер (5 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Финни-Смит (2) – старт; Сет Карри (21), Райт (10), Ли (5), Коули-Стайн (2), Кидд-Гилкрист (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Энтони (25), Уайтсайд (24 + 16 подборов + 4 блок-шота), Лиллард (22), Макколлум (22), Ариза (15) – старт; Саймонс (8), Литтл (4), Хезоня (3), Трент (2), Свэниган (0), Гэбриэл (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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