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    НБА. «Милуоки» разгромил «Индиану», «Даллас» одолел «Новый Орлеан» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

    «Милуоки» Адетокумбо на своей площадке крупно обыграл «Индиану». «Новый Орлеан» играет в гостях с «Далласом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Индиана 119:100 (36:23, 22:33, 31:23, 30:21)
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов), Бледсоу (16 + 7 передач), Мэттьюз (15), Б. Лопес (3) – старт; Дивинченцо (19 + 7 подборов), Р. Лопес (7), Коннотон (4), Марв. Уильямс (4), Браун (2), Мэйсон (0), Т. Адетокумбо (0).
    Индиана
    Уоррен (18), Сабонис (15 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Тернер (7), А. Холидэй (5), Брогдон (4) – старт; Макдермотт (16), Макконнелл (14 + 6 передач), Битадзе (9), Самнер (4), Сэмпсон (4), Дж. Холидэй (4), Джонсон (0), Лиф (0).

    Майами – Орландо 116:113 (30:26, 30:29, 28:29, 28:29)
    Дата проведения
    5 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Робинсон (27), Батлер (12 + 7 подборов + 8 передач), Адебайо (10 + 7 подборов), Нанн (9), Джонс (9) – старт; Драгич (25 + 9 передач), Олиник (16), Игудала (5), Краудер (3 + 7 подборов).
    Орландо
    Вучевич (22 + 16 подборов + 7 передач), Фурнье (17), Фульц (14 + 6 передач), Гордон (11 + 9 передач), Эннис (4) – старт; Росс (35), Картер-Уильямс (10), Огастин (0), Бамба (0).

    Детройт – Оклахома-Сити 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Вуд (29 + 10 подборов + 6 потерь), Найт (18 + 7 передач), Михайлюк (13), Хенсон (10), Снелл (5 + 6 передач) – старт; Макрэй (15), Гэллоуэй (9), Макер (5), Думбуя (3), Томас (0).
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (27), Галлинари (19 + 7 подборов), Пол (16 + 6 передач + 6 потерь), Адамс (8 + 7 подборов + 5 потерь), Дорт (6) – старт; Шредер (23 + 9 передач), Ноэл (8), Надер (5), Фергюсон (2).

    Кливленд – Бостон 106:112 (27:28, 25:30, 25:23, 29:31)
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Секстон (41 + 6 передач), Лав (26 + 14 подборов), Нэнс (19 + 15 подборов), Осман (13), Деллаведова (0) – старт; Жижич (4), Уэйд (2), Портер (1).
    Бостон
    Тейтум (32 + 9 подборов + 6 передач), Смарт (18), Г. Уильямс (8), Уонамейкер (6), Тайс (5) – старт; Оджелей (22), Кантер (10 + 11 подборов), Р. Уильямс (6), Уотерс (5), Грин (0), Лэнгфорд (0).

    Бруклин – Мемфис 79:118 (23:22, 22:30, 20:30, 14:36)
    Дата проведения
    5 марта, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Принс (15), Леверт (14 + 6 передач), Харрис (13 + 8 подборов), Аллен (6 + 9 подборов), Динуидди (4) – старт; Чиозза (14), Луваву-Кабарро (8), Чендлер (2), Джордан (2), Куруц (1), Пинсон (0).
    Мемфис
    Морэнт (15 + 7 подборов), Брукс (12), Андерсон (12), Мелтон (9), Валанчюнас (9 + 16 подборов) – старт; Джош Джексон (19), Джонс (18 + 6 передач), Гудурич (6), Дженг (6 + 14 подборов), Кончар (5), Ватанабе (5), Толливер (2), Ютофф (0).

    Нью-Йорк – Юта 104:112 (26:35, 28:29, 24:29, 26:19)
    Дата проведения
    5 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Рэндл (32 + 11 подборов), Пэйтон (20 + 7 подборов + 9 передач), Барретт (14), Харклесс (2), Гибсон (2) – старт; Портис (21), Ниликина (4), Буллок (4), Эллингтон (3), Нокс (2).
    Юта
    Митчелл (23 + 8 передач), Богданович (23), Гобер (18 + 14 подборов), Конли (17 + 6 передач), О'Нил (3) – старт; Инглс (8 + 6 передач), Брэдли (8), Кларксон (7), Ньянг (3), Мудиай (2), Они (0), Брэнтли (0).

    Миннесота – Чикаго 115:108 (22:29, 33:29, 33:21, 27:29)
    Дата проведения
    5 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Бизли (24), Расселл (19 + 6 потерь), Рид (16 + 11 подборов), Эрнангомес (12 + 7 подборов), Окоги (5) – старт; Калвер (13), Маклафлин (10 + 7 передач), Джонсон (8), Мартин (6), Лэйман (2).
    Чикаго
    Харрисон (17), Янг (13), Валентайн (11), Саторански (10), Картер (6 + 9 подборов) – старт; Уайт (26 + 6 передач), Маркканен (13), Арчидиаконо (9), Портер (2), Гэффорд (1), Фелисио (0).

    Даллас – Новый Орлеан 127:123 OT (24:22, 33:33, 30:30, 25:27, 15:11)
    Дата проведения
    5 марта, 05.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Порзингис (34 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Дончич (30 + 17 подборов + 10 передач + 7 потерь), Хардуэй (18), Клебер (5 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Финни-Смит (2) – старт; Сет Карри (21), Райт (10), Ли (5), Коули-Стайн (2), Кидд-Гилкрист (0).
    Новый Орлеан
    Ингрэм (27), Болл (25 + 11 подборов + 6 передач), Уильямсон (21), Холидэй (19 + 6 передач), Фэйворс (10 + 14 подборов) – старт; Джексон (12), Мур (4), Мелли (3), Харт (2), Хэйс (0).

    Портленд – Вашингтон 125:104 (37:30, 35:31, 28:18, 25:25)
    Дата проведения
    5 марта, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Энтони (25), Уайтсайд (24 + 16 подборов + 4 блок-шота), Лиллард (22), Макколлум (22), Ариза (15) – старт; Саймонс (8), Литтл (4), Хезоня (3), Трент (2), Свэниган (0), Гэбриэл (0).
    Вашингтон
    Бил (29 + 6 передач), Хачимура (11), Напьер (9), Вагнер (9 + 9 подборов), Робинсон (5) – старт; Бертанс (21), Браун (9), Бонга (7), Пэйтон (2), Пасечник (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Зайон Уильямсон прекрасен. Он будет суперзвездой НБА

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