Евролига представила подборку лучших моментов 3-го тура регулярного чемпионата.

Первое место в рейтинге занял победный бросок форварда ЦСКА Уилла Клайберна. Американец забил мяч с фолом на последней минуте овертайма против «Фенербахче» (78:77).

