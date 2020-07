Баскетболистки «Нью-Йорка» и «Сиэтла» ушли с площадки во время гимна

Баскетболистки «Нью-Йорка» и ушли с площадки во время исполнения гимна США перед матчем открытия сезона.

Таким образом баскетболистки выразили недовольство социальной несправедливостью в стране. Сезон Женской НБА 2020 года посвящен Бреонне Тэйлор и движению Black Lives Matter.

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh