«Филадельфия» отчислила Алекса Риза

«Филадельфия» рассталась с Алексом Ризом.

«Сиксерс» отчислили тяжелого форварда Алекса Риза (26 лет, 206 см), который находился в клубе на двустороннем контракте.

В прошлом сезоне Риз сыграл за «Филадельфию» 14 матчей, набирая в среднем 5,3 очка и 3,3 подбора за 15 минут на паркете.

Показатели форварда в G-лиге составили 16,1 очка при 45,1% с игры и 39,3% из-за дуги, 6,9 подбора, 1,8 блок-шота и 1,2 перехвата в среднем за встречу.