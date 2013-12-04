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    Дональд Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал от просмотра бейсбольных игр, которым 14 лет»

    Теги НБА видео НХЛ НФЛ MLB коронавирус Дональд Трамп Баскетбол

    Президент США Дональд Трамп просит у комиссионеров и владельцев основных спортивных лиг Северной Америки совета по прекращению локдауна.

    «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал от просмотра бейсбольных игр, которым 14 лет.

    Мы с нетерпением ждем возможности поговорить со многими лидерами отрасли, чтобы узнать, как нам вернуться к тому, что до недавнего времени было самой большой экономикой в мире», – сказал Трамп в своем заявлении.

    Комиссионер НБА Адам Сильвер и владелец «Далласа» Марк Кьюбан названы в числе участников телеконференции с президентом, которая состоится в среду.

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