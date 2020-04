Дональд Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал от просмотра бейсбольных игр, которым 14 лет»

Президент США Дональд Трамп просит у комиссионеров и владельцев основных спортивных лиг Северной Америки совета по прекращению локдауна.

«Мы должны вернуть наш спорт. Я устал от просмотра бейсбольных игр, которым 14 лет.

Мы с нетерпением ждем возможности поговорить со многими лидерами отрасли, чтобы узнать, как нам вернуться к тому, что до недавнего времени было самой большой экономикой в мире», – сказал Трамп в своем заявлении.

Комиссионер НБА Адам Сильвер и владелец «Далласа» Марк Кьюбан названы в числе участников телеконференции с президентом, которая состоится в среду.

