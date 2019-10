Губернатор Калифорнии в программе Леброна подписал указ, разрешающий студентам-спортсменам зарабатывать на рекламе

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом во время программы Леброна Джеймса The Shop на канале HBO подписал первый в США закон, который позволит студентам-спортсменам нанимать себе агентов и подписывать контракты с рекламодателями.

Fair Pay to Play Act вступит в силу в 2023 году. По этому закону студентам государственных и частных университетов штата разрешат подписывать соглашения с производителями кроссовок, безалкогольных напитков или другими рекламодателями и получать прибыль от использования своего фото, имени или другого упоминания.

I’m so incredibly proud to share this moment with all of you. @gavinnewsom came to The Shop to do something that will change the lives for countless athletes who deserve it! @uninterrupted hosted the formal signing for SB 206 allowing college athletes to responsibly get paid. pic.twitter.com/NZQGg6PY9d