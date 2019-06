Из-за стрельбы на параде «Рэпторс» возникла паника. Два человека пострадали

В Торонто проходит чемпионский парад в честь победы «Рэпторс», на котором присутствует огромное количество болельщиков.

В какой-то момент часть фанатов начала в панике разбегаться. Сообщается о стрельбе в районе проведения мероприятия.

Четыре выстрела, предположительно, прозвучали на площади Натана Филлипса.

Пострадали два человека. Они получили серьезные травмы, но их жизням ничего не угрожает. Два человека задержаны.

Организаторы прогнозировали, что парад посетят примерно 2 миллиона человек.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI