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    Клэй Томпсон покинул арену на костылях

    Теги травмы Голден Стэйт Торонто НБА видео НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

    Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время 4-й четверти 6-го матча финальной серии плей-офф с «Торонто» покинул «Оракл-арену» на костылях.

    Томпсон травмировал левое колено в конце 3-й четверти встречи и не смог продолжить игру.

    «Рэпторс» одержали гостевую победу и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул (114:110, 4-2). «Уорриорз», которые в следующем сезоне переедут в Сан-Франциско, провели последний матч на «Оракл-арене».

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