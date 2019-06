Клэй Томпсон покинул арену на костылях

Атакующий защитник Клэй Томпсон во время 4-й четверти 6-го матча финальной серии плей-офф с покинул «Оракл-арену» на костылях.

Томпсон травмировал левое колено в конце 3-й четверти встречи и не смог продолжить игру.

«Рэпторс» одержали гостевую победу и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул (114:110, 4-2). «Уорриорз», которые в следующем сезоне переедут в Сан-Франциско, провели последний матч на «Оракл-арене».

Klay Thompson is seen walking by the Warriors locker room on crutches. pic.twitter.com/U8IoHkvvJI