Клэй Томпсон покинул арену на костылях

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время 4-й четверти 6-го матча финальной серии плей-офф с «Торонто» покинул «Оракл-арену» на костылях.
Томпсон травмировал левое колено в конце 3-й четверти встречи и не смог продолжить игру.
«Рэпторс» одержали гостевую победу и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул (114:110, 4-2). «Уорриорз», которые в следующем сезоне переедут в Сан-Франциско, провели последний матч на «Оракл-арене».
Klay Thompson is seen walking by the Warriors locker room on crutches. pic.twitter.com/U8IoHkvvJI— SportsCenter (@SportsCenter) 14 июня 2019 г.