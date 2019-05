Форвард ЦСКА Уилл Клайберн признан MVP «Финала четырех» Евролиги.

ЦСКА в решающей встрече обыграл «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. На счету Клайберна 20 очков (6 из 12 с игры), 5 подборов и 2 передачи.

В полуфинале с «Реалом» Клайберн набрал 18 очков и 5 подборов.

