8

«Чикаго» и Джош Гидди далеки от заключения нового контракта

Ситуация с Джошем Гидди остается неопределенной.

По сообщению инсайдера Брайана Уиндхорста, клуб и игрок пока не могут договориться об условиях нового контракта. 22-летний разыгрывающий закончил выступление по первому контракту и стал ограниченно свободным агентом.

Гидди набирал 14,7 очка, 8,2 подбора и 7,1 передачи в среднем в первом сезоне после перехода в «Буллз».

Сообщалось, что баскетболист будет рассчитывать на соглашение в районе 120 миллионов на 5 лет.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1096 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoЧикаго
logoНБА
Брайан Уиндхорст
logoДжош Гидди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Никола Филипович: «Сравнение с Гидди говорит об уважении, которое Демин уже начинает получать в НБА»
24 июня, 15:58
Джош Гидди рассчитывает получить 5-летний контракт на 120 млн долларов
728 мая, 18:53
Джош Гидди рассчитывает на контракт в районе 150 миллионов долларов за 5 лет
2315 мая, 10:24
Главные новости
«Денвер» нанял Родни Биллапса в тренерский штаб Дэвида Адельмана
15 минут назад
Джарен Джексон повредил большой палец ноги, операция может потребовать 4-5 месяцев на восстановление
11сегодня, 05:44
Инсайдер Марк Спирс: «Дэмиан Лиллард в восторге. Его агент принял звонки от двузначного числа клубов»
21сегодня, 05:23
Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард сообщил, что будет восстанавливаться в Портленде. «Бакс» это не понравилось»
18сегодня, 05:09
«Сакраменто» не может найти подходящей сделки по Малику Монку, вынужден отказаться от Расселла Уэстбрука
12сегодня, 04:40
Женская НБА. Финал Кубка комиссионера. Дабл-даблы от Ховард и Бостон помогли «Индиане» обыграть «Миннесоту»
4сегодня, 04:26
Тре Мэнн вернется в «Шарлотт» и подпишет контракт на 3 года и 24 миллиона долларов
3сегодня, 04:20
Дрю Юбэнкс подпишет однолетний контракт с «Сакраменто» после отчисления из «Клипперс»
сегодня, 04:10
Данкан Робинсон подпишет контракт на 3 года и 48 миллионов с «Детройтом»
12сегодня, 04:04
Тим Хардуэй-младший подпишет однолетний контракт с «Денвером»
44вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» ведет переговоры с Орландо Робинсоном
9 минут назад
19-летний защитник «Пари НН» Владимир Семенченко проведет сезон в аренде в «Новосибирске»
сегодня, 04:54
«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Элу Хорфорду
15вчера, 21:02
Мария Клюндикова о финале Кубка комиссионера против «Индианы»: «Приложим все усилия, чтобы завоевать трофей»
2вчера, 20:07
«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным
2вчера, 19:10
Данкан Робинсон, скорее всего, покинет «Майами»
5вчера, 18:40
Родни Биллапс войдет в тренерский штаб «Денвера»
вчера, 17:57
Андрей Кириленко стал гостем подкаста «Вне формата»
вчера, 16:13Видео
«Я не понимаю, что происходит». Яннис Адетокумбо отреагировал на новости о Тернере и Лилларде
28вчера, 15:47Фото
«Уралмаш» продлил контракт с Джавонте Дагласом
9вчера, 15:33