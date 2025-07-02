«Чикаго» и Джош Гидди далеки от заключения нового контракта

Ситуация с Джошем Гидди остается неопределенной.

По сообщению инсайдера Брайана Уиндхорста, клуб и игрок пока не могут договориться об условиях нового контракта. 22-летний разыгрывающий закончил выступление по первому контракту и стал ограниченно свободным агентом.

Гидди набирал 14,7 очка, 8,2 подбора и 7,1 передачи в среднем в первом сезоне после перехода в «Буллз».

Сообщалось, что баскетболист будет рассчитывать на соглашение в районе 120 миллионов на 5 лет.