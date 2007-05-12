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    TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае

    Теги происшествия Даллас НБА видео Кристапс Порзингис Баскетбол

    Согласно сообщению TMZ, форвард «Мэверикс» Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае.

    Порзингис проводил время в клубах и барах родного города. В какой-то момент он вступил в конфликт с группой россиян, которые выразили недовольство в связи с его переходом из «Нью-Йорка» в «Даллас» по ходу сезона.

    Драку удалось остановить после вмешательства службы безопасности клуба.

    На видео латыш заснят после драки с разбитым лицом и в разорванной футболке.

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