TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае

Согласно сообщению TMZ, форвард «Мэверикс» подрался c россиянами в Лиепае.

Порзингис проводил время в клубах и барах родного города. В какой-то момент он вступил в конфликт с группой россиян, которые выразили недовольство в связи с его переходом из «Нью-Йорка» в «Даллас» по ходу сезона.

Драку удалось остановить после вмешательства службы безопасности клуба.

На видео латыш заснят после драки с разбитым лицом и в разорванной футболке.

