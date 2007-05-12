TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае

Согласно сообщению TMZ, форвард «Мэверикс» Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае.
Порзингис проводил время в клубах и барах родного города. В какой-то момент он вступил в конфликт с группой россиян, которые выразили недовольство в связи с его переходом из «Нью-Йорка» в «Даллас» по ходу сезона.
Драку удалось остановить после вмешательства службы безопасности клуба.
На видео латыш заснят после драки с разбитым лицом и в разорванной футболке.
According to TMZ, Kristaps Porzingis got into a fight in Latvia with some Russians who were upset that he’s no longer on the Knicks. Apparently Porzingis was clubbing. Here is the video of the aftermath. pic.twitter.com/dWdB66fUYt— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 12 мая 2019 г.