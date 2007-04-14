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    Грегг Попович вышел на 1-е место в истории НБА по количеству побед в качестве тренера

    Теги Денвер Дон Нельсон Фил Джексон Пэт Райли Сан-Антонио Грегг Попович НБА Ленни Уилкенс НБА плей-офф Баскетбол

    Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович вышел на 1-е место в истории НБА по количеству побед в качестве тренера.

    Обыграв «Денвер» в 1-м матче серии первого раунда плей-офф (101:96), Попович обошел члена Зала славы Ленни Уилкенса по количеству побед, одержанных в регулярном чемпионате и плей-офф.

    На счету 70-летнего тренера – 1 413 побед. Уилкенс опустился на вторую строчку с 1 412 победами. Третье место занимает Дон Нельсон (1 410), далее идут Фил Джексон (1 384) и Пэт Райли (1 381).

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