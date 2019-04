Главный тренер Грегг Попович вышел на 1-е место в истории НБА по количеству побед в качестве тренера.

Обыграв в 1-м матче серии первого раунда плей-офф (101:96), Попович обошел члена Зала славы Ленни Уилкенса по количеству побед, одержанных в регулярном чемпионате и плей-офф.

На счету 70-летнего тренера – 1 413 побед. Уилкенс опустился на вторую строчку с 1 412 победами. Третье место занимает Дон Нельсон (1 410), далее идут (1 384) и Пэт Райли (1 381).

