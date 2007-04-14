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    Стефен Карри вышел на первое место в истории НБА по трехочковым в плей-офф

    Теги Голден Стэйт Рэй Аллен НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализовал 8 трехочковых в 1-м матче серии первого раунда плей-офф с «Клипперс» (121:104) и вышел на первое место по числу точных бросков из-за дуги в истории плей-офф, обойдя Рэя Аллена.

    Теперь на счету Карри 386 трехочковых в плей-офф, Аллен за свою карьеру реализовал 385. На третьем месте располагается форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с 370 точными трехочковыми в плей-офф.

    В этом матче Карри набрал 38 очков, 15 подборов и 7 передач за 37 минут.

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