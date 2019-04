Стефен Карри вышел на первое место в истории НБА по трехочковым в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализовал 8 трехочковых в 1-м матче серии первого раунда плей-офф с «Клипперс» (121:104) и вышел на первое место по числу точных бросков из-за дуги в истории плей-офф, обойдя Рэя Аллена.

Теперь на счету Карри 386 трехочковых в плей-офф, Аллен за свою карьеру реализовал 385. На третьем месте располагается форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с 370 точными трехочковыми в плей-офф.

В этом матче Карри набрал 38 очков, 15 подборов и 7 передач за 37 минут.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors on becoming the all-time leader for 3PM in #NBAPlayoffs history! #StrengthInNumbers #NBAonABC pic.twitter.com/15QaWTCGoX