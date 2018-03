Дирк Новицки стал 8-м в истории НБА по реализованным броскам с игры

Форвард «Далласа» Дирк Новицки в воскресном матче с «Новым Орлеаном» (109:126) поднялся на 8-е место в истории по количеству реализованных бросков с игры, информирует официальный твиттер лиги.

Новицки обошел и теперь уступает по этому показателю только Леброну Джеймсу, Шакилу О’Нилу, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Уилту Чемберлену, Карлу Мэлоуну и Кариму Абдулу-Джаббару.

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 8th on the all-time FIELD GOALS MADE list!#ThisIsWhyWePlay #MFFL pic.twitter.com/5Y7sXjPBY2