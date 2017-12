ЛаВар Болл: «Я отправил Дональду Трампу три пары кроссовок, и он не поблагодарил меня»

Отец новичка «Лейкерс» Лонзо Болла, , в интервью CNN заявил, что отправил президенту США Дональду Трампу три пары именных кроссовок своего сына Big Baller Brand ZO2.

«Я отправил ему три пары. Красные, белые и синие. Я показал ему, что мы – патриоты.

Он не поблагодарил меня, но я не расстраиваюсь из-за этого. Я уверен, что он получил кроссовки.

В тайне от всех он надевает их и просто танцует», – сказал Болл.

LaVar Ball says he sent President Trump three pairs of red, white and blue shoes to “show him that we’re patriotic” and “didn’t get a thank you” pic.twitter.com/26DAafuViC