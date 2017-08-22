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    Расселл Уэстбрук выпустит книгу о моде

    Теги НБА фото Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук объявил о том, что скоро выходит его книга о моде «Style Driver».

    Напомним, что Уэстбрук получил награду от профсоюза игроков в номинации «Лучшая одежда».

    Релиз книги состоится 5 сентября 2017 года. Стоимость одной копии – 55 долларов.

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