Расселл Уэстбрук выпустит книгу о моде
Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук объявил о том, что скоро выходит его книга о моде «Style Driver».
Напомним, что Уэстбрук получил награду от профсоюза игроков в номинации «Лучшая одежда».
Релиз книги состоится 5 сентября 2017 года. Стоимость одной копии – 55 долларов.
👀👀Look who has a book coming out....9/5...check the link to grab a copy! #WestbrookStyleDrivers #whynot 🤷🏾♂️🤷🏾♂️ https://t.co/RcjQtEclEb pic.twitter.com/Clpsv1wV0j— Russell Westbrook (@russwest44) 21 августа 2017 г.
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