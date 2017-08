Расселл Уэстбрук выпустит книгу о моде

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук объявил о том, что скоро выходит его книга о моде «Style Driver».

Напомним, что Уэстбрук получил награду от профсоюза игроков в номинации «Лучшая одежда».

Релиз книги состоится 5 сентября 2017 года. Стоимость одной копии – 55 долларов.

👀👀Look who has a book coming out....9/5...check the link to grab a copy! #WestbrookStyleDrivers #whynot 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ https://t.co/RcjQtEclEb pic.twitter.com/Clpsv1wV0j