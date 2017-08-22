Расселл Уэстбрук выпустит книгу о моде

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук объявил о том, что скоро выходит его книга о моде «Style Driver».

Напомним, что Уэстбрук получил награду от профсоюза игроков в номинации «Лучшая одежда».

Релиз книги состоится 5 сентября 2017 года. Стоимость одной копии – 55 долларов.