Майк Буденхольцер: «Нам нужно попасть в плей-офф и постараться там что-то сделать»

Главный тренер «Санс» продолжает верить в команду.

«Думаю, одной из главных проблем является защита. Мы просто недостаточно хороши в защите. Мы должны найти способ стать лучше на этой стороне площадки.

Осталось еще 18 игр… (на самом деле, 14 игр – прим. редакции). Нам нужно пробиться в плей-ин, нам нужно попасть в плей-офф и постараться там что-то сделать. В нашей раздевалке много таланта. В нашей команде много бойцов. Так что нам нужно пробиться туда, а затем играть в хороший баскетбол и забирать матчи, но для этого нам нужно начать побеждать здесь», – сказал Буденхольцер .