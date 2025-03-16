Чемпионат Греции. «Перистери» – «Колоссос», «Паниониос» играет с «Промитеасом»

Сегодня, 16 марта, в чемпионате Греции пройдут два матча.

«Перистери» примет «Колоссос», «Паниониос» встретится с «Промитеасом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 20-0, Олимпиакос – 18-2, АЕК – 13-8, Кардицас – 11-10, ПАОК – 10-11, Паниониос – 9-11, Промитеас – 9-11, Арис – 8-12, Перистери – 7-13, Лаврион – 7-14, Колоссос – 5-15, Марусси – 5-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.