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    Кевин Дюрэнт поддержал высказывания игроков против Дональда Трампа: «Мы не хотим с ним спутываться»

    Теги ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА видео Кевин Дюрэнт политика Дональд Трамп

    Звездный форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт во время общения с репортером TMZ поддержал коллег, которые ранее критично высказывались в адрес президента США Дональда Трампа.

    Дюрэнт сделал свое заявление во время парада под названием «Kevin Durant Day» в округе Принс-Джорджес, который находится в 30 минутах езды от Белого дома.

    «О да. Так и должно быть. Мы не хотим с ним спутываться (We don’t f*ck with him – прим. Sports.ru)», – заявил Дюрэнт.

    Трампа ранее раскритиковали ЛеБрон Джеймс, Стив Нэш и другие игроки. Напомним, что 11 августа в городе Шарлотсвил (штат Вирджиния) прошло факельное шествие ультраправых движений в США, а 12 августа автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции Unite the Right («Правые, объединяйтесь»). Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы.  

    Трамп в первых заявлениях о событиях в Шарлотсвиле осудил насилие в целом без какой-либо конкретики. Позже он назвал«Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».

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