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    ЛеБрон Джеймс: «Дональд Трамп снова сделал ненависть модной»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА политика Дональд Трамп

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс раскритиковал реакцию президента США Дональда Трампа на протесты в Шарлотсвилле.

    «Ненависть всегда существовала в Америке. Мы знаем об этом, но Дональд Трамп сделал ее снова модной. Памятники тут ни при чем», – написал Джеймс в своем твиттере.

    Напомним, что 11 августа в городе Шарлотсвил (штат Вирджиния) прошло факельное шествие ультраправых движений в США, а 12 августа автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции Unite the Right («Правые, объединяйтесь»). Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы.

    Президент США Дональд Трамп в первых заявлениях о событиях в Шарлотсвилле осудил насилие в целом без какой-либо конкретики. Позже он назвал«Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».

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