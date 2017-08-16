ЛеБрон Джеймс: «Дональд Трамп снова сделал ненависть модной»

Форвард «Кливленда» раскритиковал реакцию президента США Дональда Трампа на протесты в Шарлотсвилле.

«Ненависть всегда существовала в Америке. Мы знаем об этом, но Дональд Трамп сделал ее снова модной. Памятники тут ни при чем», – написал Джеймс в своем твиттере.

Напомним, что 11 августа в городе Шарлотсвил (штат Вирджиния) прошло факельное шествие ультраправых движений в США, а 12 августа автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции Unite the Right («Правые, объединяйтесь»). Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы.

Президент США Дональд Трамп в первых заявлениях о событиях в Шарлотсвилле осудил насилие в целом без какой-либо конкретики. Позже он назвал«Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».