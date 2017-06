Дизайнер Конрад Берри из Sportslogos представил новый альтернативный логотип , который будет использоваться клубом в следующем сезоне.

JUST IN: A trademark filing officially confirms this as the new Spurs secondary logo. Full-color version + details 👉 https://t.co/O9MVyB3xSN pic.twitter.com/Mui5HNnlQN