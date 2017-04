Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время матча с «Хьюстоном» (107:98) ударил разыгрывающего техасцев Джеймса Хардена по поврежденной левой кисти в эпизоде, когда игроки находились без мяча.

Харден проводит последние матчи на фоне проблем с кистью, которую он повредил 17 марта во встрече с «Денвером». В пятницу кандидат на звание MVP реализовал лишь 4 из 18 с игры.

This dirty play by Draymond is just sad to see, Harden’s wrist is hurt and he just takes a cheap shot. pic.twitter.com/9KPZ6voOjm