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    НБА. Расселл Уэстбрук получил технический, попав мячом в голову судье

    Теги происшествия Шарлотт НБА видео судьи Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Тре Мэддокс

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук получил технический фол после попадания мячом в голову судье Тре Мэддоксу, сообщает The Score. Эпизод произошел в паузе первой четверти матча «Оклахома-Сити» против «Шарлотт» (112:123).

    Уэстбрук настаивает на том, что случившееся стало следствием неудачного стечения обстоятельств.

    «Я окликнул его по имени. Он посмотрел на меня, а потом отвернулся. Не знаю, что тут сказать. Я не делаю такие вещи... Я бы никогда не стал проявлять такое неуважение к игре, бросая мяч в судью. Никогда не делал ничего подобного раньше. Жаль, что мне дали технический», – заявил Уэстбрук.

    Ранее в среду лига отменила два технических, которые Уэстбрук получил в первые два месяца чемпионата, уменьшив тем самым общее число замечаний у игрока с одиннадцати до девяти. 

     

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