Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук получил технический фол после попадания мячом в голову судье Тре Мэддоксу, сообщает The Score. Эпизод произошел в паузе первой четверти матча «Оклахома-Сити» против «Шарлотт» (112:123).

Уэстбрук настаивает на том, что случившееся стало следствием неудачного стечения обстоятельств.

«Я окликнул его по имени. Он посмотрел на меня, а потом отвернулся. Не знаю, что тут сказать. Я не делаю такие вещи... Я бы никогда не стал проявлять такое неуважение к игре, бросая мяч в судью. Никогда не делал ничего подобного раньше. Жаль, что мне дали технический», – заявил Уэстбрук.

Ранее в среду лига отменила два технических, которые Уэстбрук получил в первые два месяца чемпионата, уменьшив тем самым общее число замечаний у игрока с одиннадцати до девяти.

.@russwest44 was a little too accurate on this pass…🎯 #Shaqtin pic.twitter.com/sLINLIFgYU