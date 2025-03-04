Джоэлу Эмбииду вручили перстень за победу на Олимпиаде

Центровой получил кольцо в дополнение к золотой медали.

На Олимпиаде Эмбиид, родившийся в Камеруне, выступал за сборную США, с которой завоевал золотые медали. В финале американцы обыграли сборную Франции (98:87).

Звездный центровой «Филадельфии» принял участие в 5 из 6 игр, набирая в среднем 11,2 очка, 3,8 подбора, 1,4 передачи и 1 блок-шот. В финале Джоэл отыграл 11 минут, набрав 4 очка (0 из 1 с игры, 4 из 4 с линии), 3 подбора и 2 передачи.