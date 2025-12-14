Юки Цунода: «Некоторые вещи в «Ред Булл» оказались намного сложнее, чем я мог себе изначально представить»

Цунода выделил удивившие его моменты в «Ред Булл».

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о том, какие различия в работе команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » бросились ему в глаза сильнее всего.

Цунода был переведет в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» на Гран-при Японии – третьем этапе сезона-2025, – но провел чемпионат не лучшим образом и в итоге потерял место основного гонщика «Формулы-1».

«Определенно, некоторые вещи в «Ред Булл» оказались намного сложнее, чем я мог себе изначально представить.

По своей структуре команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» во многом похожи, но в некоторых вещах они кардинально отличались друг от друга. То, насколько велика оказалась эта разница, меня на самом деле удивило.

Наибольшие отличия? Отели намного лучше (смеется)! Нет, на самом деле главным отличием стало то, что в ситуации, когда машина не работает, в «Ред Булл» не стесняются кардинально менять настройки болида. Им хватает смелости действовать агрессивно – и временами изменения могли внести вообще прямо перед квалификацией. И такие вещи влияют на чемпионат. Вот это меня впечатлило», – рассказал Цунода.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду