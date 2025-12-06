Гельмут Марко: «Когда Норрис стартует рядом с Ферстаппеном, обычно он сильно нервничает»

Марко не теряет надежды на титул Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби, а также поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в завтрашней гонке.

Марко считает, что на стороне Ферстаппена, который будет стартовать с первого ряда вместе с Норрисом, будет психологическое преимущество.

Чтобы стать чемпионом, по итогам гонки Ферстаппену нужно отыграть у Норриса 12 очков.

«Ферстаппену удалось проехать не один, а сразу два отличных круга. Причина поула – в «Ред Булл » смогли продвинуться в разработке болида и сделать шаг в правильном направлении, а Макс сделал все остальное.

Машина не очень хорошо работала в пятницу. Но с каждым шагом, что делала команда, мы прибавляли. Ну а затем Макс знал, что ему нужно просто как можно лучше проехать свой круг. Сработал и план со слипстримом от Юки Цуноды. Все было выполнено превосходно.

Также можно сказать, что с внесенными изменениями темп «Ред Булл» на длинной дистанции тоже не так уж плох. Посмотрим, как пройдет старт гонки. Когда Ландо Норрис стартует рядом с Максом, обычно он довольно сильно нервничает. А еще Макс – чемпион мира (улыбается)», – рассказал Марко.

