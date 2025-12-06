Джордж Расселл: «Хочу финишировать на подиуме и не потеряю сон вне зависимости от того, как завершится сражение за титул»

Расселл готов вмешаться в борьбу за титул.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби, а также рассказал о настрое на завтрашнюю гонку.

По словам Расселла, он не собирается менять свое отношение только из-за того, что Ферстаппен, Норрис и Пиастри ведут борьбу за чемпионский титул, а сам он на него не претендует. Джордж в предстоящей гонке будет стартовать 4-м.

«Настроение такое же, как и перед любой другой гонкой. Я знаю, что стоит на кону для трех лидеров, но сам буду относиться к этой гонке, как к любой другой.

В обычных обстоятельствах нам не хватает скорости. Но очевидно, что если после первого круга стартовый порядок не изменится, вряд ли Макс Ферстаппен просто уедет в закат. Так что у нас могут появиться возможности.

В любом случае, я буду относиться к этой гонке, как к любой другой. Буду стараться пользоваться возможностями. Если бы это была первая гонка сезона, то я бы не стал делать ничего безрассудного, но точно постарался бы не упустить свои возможности.

Я хочу финишировать на подиуме, закончить сезон на высокой ноте, и не потеряю сон вне зависимости от того, как завтра завершится сражение за титул. Я буду заниматься своими делами, а там посмотрим. Я не буду рисковать больше или меньше обычного. Я буду действовать как обычно», – рассказал Расселл.

