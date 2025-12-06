Ландо Норрис о старте 2-м: «Все равно хочу победить в гонке»

Норрис сообщил о цели на решающую гонку сезона.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался после второго места в квалификации к Гран-при Абу-Даби – лидер чемпионата уступил главному преследователю Максу Ферстаппену из «Ред Булл » и опередил напарника Оскара Пиастри .

«Это тяжело. Макс здорово выступил – поздравляю его.

Я сделал все, что мог. Считаю, мой круг получился достаточно хорошим, я был доволен. Конечно, я разочарован, что не заработал поул на финальном уик-энде, но сегодня просто не хватало скорости – надо попробовать сделать свое дело завтра», – заявил британец.

Ландо, которого устроит подиум в борьбе за титул, ответил на вопрос о том, будет ли стремиться к победе:

«Настанет момент, когда я подумаю об этом, но сейчас я просто разочарован, что не на поуле.

Я все равно хочу победить завтра, такая будет цель».

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й