Ландо Норрис о старте 2-м: «Все равно хочу победить в гонке»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался после второго места в квалификации к Гран-при Абу-Даби – лидер чемпионата уступил главному преследователю Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и опередил напарника Оскара Пиастри.
«Это тяжело. Макс здорово выступил – поздравляю его.
Я сделал все, что мог. Считаю, мой круг получился достаточно хорошим, я был доволен. Конечно, я разочарован, что не заработал поул на финальном уик-энде, но сегодня просто не хватало скорости – надо попробовать сделать свое дело завтра», – заявил британец.
Ландо, которого устроит подиум в борьбе за титул, ответил на вопрос о том, будет ли стремиться к победе:
«Настанет момент, когда я подумаю об этом, но сейчас я просто разочарован, что не на поуле.
Я все равно хочу победить завтра, такая будет цель».
