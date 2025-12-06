Льюис Хэмилтон о 16-м месте в квалификации: «Феррари» заслуживает большего. Переполняет злость»

«Феррари» заслуживает большего, чем 16-е место, заявил Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 16-е место по итогам квалификации к последней гонке сезона-2025 – Гран-при Абу-Даби.

«Большая часть круга позволяла пробиться дальше. Я просто не закончил как надо.

Команда потрясающе себя проявила [починив болид после аварии в практике] и точно заслуживает большего», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Британец высказался об аварии в третьей тренировке, а также о вынужденном пропуске первой сессии свободных заездов:

«Я столкнулся с заземлением болида, а затем потерял заднюю часть. Конечно, когда пропускаешь вторую серию кругов, это не идет на пользу.

[Пропуск первой практики] никогда не является плюсом, но все в одной лодке.

Нет слов, чтобы описать мои чувства – просто переполняет злость».

Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари», выбывшим после 1-го сегмента квалификации трижды подряд

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й