Юки Цунода: «Рад, что смог помочь, раздав Ферстаппену слипстрим»

Цунода рад возможности помочь Ферстаппену.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, отметив, что был рад возможности помочь Максу Ферстаппену .

Цунода не показал времени в свой первый выезд на трассу по ходу третьего сегмента, вместо этого сумев помочь Максу Ферстаппену слипстримом на прямой.

Вторая попытка Цуноды была аннулирована из-за нарушений границ трассы – в результате Юки так и не показал времени в финале квалификации и в гонке будет стартовать 10-м.

«В целом квалификация прошла нормально. К сожалению, в последней быстрой попытке я нарушил границы трассы [и результат был аннулирован]. И я очень удивился, что это случилось – мне казалось, что я оставался в пределах границ трассы.

Но, по крайней мере я смог помочь Максу, раздав ему слипстрим. Я рад, что смог помочь», – рассказал Цунода.

