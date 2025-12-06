Оскар Пиастри: «Расстановка на стартовой решетке предполагает весьма интересную и захватывающую гонку»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, а также поделился ожиданиями от завтрашнего заезда и решающей схватки в борьбе за титул.
Пиастри, который будет стартовать третьим, позади Ландо Норриса и Макса Ферстаппена, в чемпионате уступает напарнику 14 очков, а пилоту «Ред Булл» 2 очка.
«Мой быстрый круг в первом сегменте квалификации получился очень хорошим, мне наконец-то удалось поймать хороший ритм в этот уик-энд. Последний быстрый круг в третьем сегменте тоже получился неплохим – я вряд ли мог проехать его сильно лучше.
К сожалению, в итоге мы все равно оказались недостаточно быстры [для поула]. Однако такая расстановка на стартовой решетке все равно предполагает весьма интересную и захватывающую гонку завтра.
Посмотрим, что будет в гонке. Темп Макса на длинной дистанции выглядел очень хорошо, на одном быстром круге он тоже очень хорош. Посмотрим, насколько важным завтра окажется фактор гоночного темпа», – рассказал Пиастри.
