Ландо Норрис о возможных «играх» со стороны Ферстаппена: «Нет смысла на этом зацикливаться. Знаю, что мне нужно сделать»

Норрис рассказал, что потенциальные игры Ферстаппена его не беспокоят.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, ожидает ли «игр» от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена , который стартует с поула на Гран-при Абу-Даби.

«Нет смысла на этом зацикливаться. Я сяду вместе с ребятами и девушками из моей команды, и мы посмотрим, как лучше подготовиться к завтрашнему дню, подготовиться к любым вариантам.

Цель – постараться выиграть гонку. Такой настрой. Будет непросто – возможно, это самая сложная гонка, что я когда-либо проводил!

У меня нет необходимости рисковать, и, надеюсь, я смогу воспользоваться этим преимуществом. Надеюсь, завтра получится показать скорость, ведь «Ред Булл » был слишком быстрым.

Я знаю, что мне нужно сделать. Но нельзя просто сказать себе: «Оставайся на этом месте» или «Делай вот это». У всех свои интересы. Я могу лишь сосредоточиться на своем деле, подготовиться как можно лучше, а там посмотрим, как все сложится», – отметил лидер сезона.

