Андреа Стелла о борьбе за титул: «Все в руках «Макларена», но гонка будет сложной»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался после квалификации к Гран-при Абу-Даби: Макс Ферстаппен из «Ред Булл» опередил пилотов британской команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«То, что Оскар и Ландо так близко к друг другу – история всего сезона. Символичная квалификация – она показывает, как плотно все было между Оскаром и Ландо, борьба была честной и качественной, и у обоих есть шансы на чемпионство.
У Ферстаппена и «Ред Булл» сегодня была одна или две десятые в запасе по отношению к нам, и справедливо, что они оказались на поуле.
Я доволен выступлением. Думаю, Оскару и Ландо удалось выжать максимум из машины.
Квалификация вышла непростой. Это самая плотная квалификация, если посмотреть, насколько компактно расположились пилоты от самого быстрого к самому медленному.
Позитивный день, если рассуждать о раскладах в чемпионате. Все в наших руках, но нужно показать результат завтра.
Мы не одиноки – есть Расселл, Леклер. Гонка будет сложной, однако нам необходимо выступить как можно лучше и предоставить Ландо и Оскару варианты, возможности в борьбе за титул», – произнес менеджер.
