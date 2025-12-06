Андреа Стелла о борьбе за титул: «Все в руках «Макларена», но гонка будет сложной»

Стелла оценил шансы «Макларена» на личное чемпионство.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла высказался после квалификации к Гран-при Абу-Даби: Макс Ферстаппен из «Ред Булл» опередил пилотов британской команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«То, что Оскар и Ландо так близко к друг другу – история всего сезона. Символичная квалификация – она показывает, как плотно все было между Оскаром и Ландо, борьба была честной и качественной, и у обоих есть шансы на чемпионство.

У Ферстаппена и «Ред Булл » сегодня была одна или две десятые в запасе по отношению к нам, и справедливо, что они оказались на поуле.

Я доволен выступлением. Думаю, Оскару и Ландо удалось выжать максимум из машины.

Квалификация вышла непростой. Это самая плотная квалификация, если посмотреть, насколько компактно расположились пилоты от самого быстрого к самому медленному.

Позитивный день, если рассуждать о раскладах в чемпионате. Все в наших руках, но нужно показать результат завтра.

Мы не одиноки – есть Расселл, Леклер. Гонка будет сложной, однако нам необходимо выступить как можно лучше и предоставить Ландо и Оскару варианты, возможности в борьбе за титул», – произнес менеджер.

