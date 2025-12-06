Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил лидера чемпионата Ландо Норриса из «Макларена» и его напарника Оскара Пиастри, который также сохраняет шансы на титул.
Яс-Марина, Абу-Даби
6 декабря 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.22,207
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,201
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,230
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,438
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,523
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,695
7. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,697
8. Эстебан Окон («Хаас») +0,706
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,865
10. Юки Цунода («Ред Булл») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Оливер Бермэн («Хаас»)
12. Карлос Сайнс («Уильямс»)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
17. Алекс Албон («Уильямс»)
18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
19. Пьер Гасли («Альпин»)
20. Франко Колапинто («Альпин»)
Результаты трех сегментов:
