  • Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
385

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Ферстаппен выиграл последнюю квалификацию сезона-2025 «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил лидера чемпионата Ландо Норриса из «Макларена» и его напарника Оскара Пиастри, который также сохраняет шансы на титул.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

6 декабря 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.22,207

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,201

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,230

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,438

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,523

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,695

7. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,697

8. Эстебан Окон («Хаас») +0,706

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,865

10. Юки Цунода («Ред Булл») – не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Карлос Сайнс («Уильямс»)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

Результаты трех сегментов:

Все расклады финала «Ф-1»: кто фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?

