Гельмут Марко: «На трассе Гран-при Абу-Даби вполне возможно обгонять, «Ред Булл» нужно настроить болид на гонку»

В «Ред Булл» сделают упор на гонку – заявил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко в преддверии квалификации к Гран-при Абу -Даби рассказал, что команда будет делать основной упор на подготовку к гонке и завоевание поула не является для Макса Ферстаппена первостепенной задачей.

Для того, чтобы стать чемпионом 2025 года, по итогам Гран-при Абу-Даби Максу Ферстаппену нужно отыграть у Ландо Норриса 12 очков.

«В Абу-Даби не так важно, первым ты будешь стартовать в гонке или вторым. На этой трассе вполне возможно обгонять. Так что нам нужно настроить болид в первую очередь на гонку», – рассказал Марко.

