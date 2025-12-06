Тото Вольфф об инциденте в 3-й практике: «Мне жаль Цуноду. Это ошибка «Мерседеса»

В «Мерседесе» принесли извинения за инцидент с Цунодой в 3-й практике в Абу-Даби.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал итоги третьей практики перед Гран-при Абу-Даби, где Джордж Расселл показал лучшее время, а Кими Антонелли стал 9-м.

По ходу сессии итальянский пилот попал в инцидент на пит-лейн: команда выпустила Антонелли из боксов, когда рядом проезжал гонщик «Ред Булл» Юки Цунода . В результате Кими врезался в японца, и обе машины оказались повреждены.

«Прежде всего, мне жаль Юки, потому что мы повредили важные элементы его болида. Это была наша ошибка. Нужно разобраться в произошедшем. Я не вполне уверен пока.

Сессия была не лучшей с самого начала, но затем Джордж проехал хороший круг – которого оказалось достаточно, чтобы занять первую строчку. В случае же с Кими после столкновения на пит-лейн все прошло не очень. Но все будет хорошо.

Сможем ли мы посоперничать с «Маклареном » и «Ред Булл»? На быстром круге – да. На длинной дистанции, как мы уже видели вчера, я не думаю, что у нас есть шансы. Надеюсь, мы сможем побороться за высокие позиции и поучаствовать завтра в борьбе», – сказал Вольфф.

Квалификация к Гран-при Абу-Даби пройдет в 17:00 по московскому времени.

Антонелли и Цунода столкнулись на пит-лейн в практике

