Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари», выбывшим после 1-го сегмента квалификации трижды подряд

Хэмилтон установил новый антирекорд «Феррари».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон стал 16-м по итогам квалификации к последней гонке сезона-2025 – Гран-при Абу-Даби.

Семикратный чемпион «Формулы-1» не пробился во второй сегмент, как и на двух предыдущих этапах. Хэмилтон – первый гонщик в истории Скудерии, выбывший после первого сегмента трижды подряд.

В квалификации к Гран-при Лас-Вегаса британец занял 20-е место, в Катаре – 18-е.

Хэмилтон разбил болид в практике перед Гран-при Абу-Даби